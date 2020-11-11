Назван способ на треть усилить действие вакцины от коронавируса

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Двухкомпонентное введение вакцины повышает эффективность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При двухкомпонентном введении вакцины от коронавируса ее эффективность повышается до 90%. Однокомпонентная вакцинация эффективна всего на 60%. Об этом рассказал директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«При двухкомпонетном введении вакцины повышается [эффективность] процентов на 30: с 60% до 90%», — цитирует ТАСС ученого. Кроме того, по его мнению, если после двухкомпонентного введения вакцины у человека не выработались антитела, можно привиться повторно через 21 день.

Недавно вокруг иностранной вакцины от коронавируса фирмы Pfizer разгорелся скандал. Добровольцы, которым ее ввели, отмечали побочные эффекты, среди них: головная боль, ломота и повышение температуры. Также сообщалось о том, что ощущение после вакцинации сравнимо с похмельем, пишет издание «Пятый канал».

Однако некоторые ученые считают, что против коронавируса эффективен также витамин С. Проводилось около 30 клинических исследований, которые выявили его пользу, сообщает издание Ридус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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