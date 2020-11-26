Экс-глава «МРСК Урала» стал жертвой налоговой ошибки

Валерий Родин (в центре) всего лишь потребовал для предприятия законную налоговую льготу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Обвинения в адрес бывшего гендиректора «МРСК Урала» Валерия Родина являются следствием ошибки в налогообложении: законную льготу силовики сочли попыткой ухода от налогов. Как сообщил URA.RU источник в компании, еще в 2017 году в ОАО «МРСК Урала» нагрянули правоохранители для проверки обстоятельств спора предприятия с Федеральной налоговой службой.

«Согласно законодательству, расходы по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности РФ должны компенсироваться из государственного бюджета. Если такие расходы были понесены организацией, то они возмещаются путем включения их во внереализационные расходы, что ОАО „МРСК Урала“ и сделало, правомерно внеся в 2013 году изменения в налоговый учет, представив уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль», — пояснил собеседник агентства. Это дало компании право на уменьшение расходов при расчете налога на прибыль организаций.

Собеседник агентства подчеркнул, что налог на прибыль за 2011 и за 2012 годы был уплачен в полном объеме до подачи уточненных деклараций. Льгота, примененная при расчете налога в уточненных налоговых декларациях за 2011 и 2012 годы (поданы в декабре 2013 года), на сумму ранее уплаченного налога на прибыль не повлияла, поскольку из бюджета сумма переплаты не возвращалась.

На наличие недоимки по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы (то есть не уплаченного в срок налога) в постановлении прокуратуры о привлечении Валерия Родина в качестве обвиняемого не указано. Более того, по итогам целого ряда проверок налоговым органом приято решение об отказе в привлечении электросетевой компании к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату налога по ст. 122 Налогового кодекса РФ. Иными словами, налоговики не усмотрели нарушений со стороны «МРСК Урала».

Тем не менее, прокуратура Москвы посчитала, что экс-глава компании Валерий Родин попытался уклониться от налогов на сумму 409 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.