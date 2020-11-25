Бывшего главу «МРСК Урала» будут судить в Москве

Валерия Родина обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 409 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего главу «МРСК Урала» Валерия Родина обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере более 409 млн рублей. Уже утверждено обвинительное заключение, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«Являясь генеральным директором ОАО „МРСК Урала“, в декабре 2013 года Родин представил в МИФНС России налоговые декларации по налогу на прибыль, содержащие заведомо ложные сведения. В результате организация уклонилась от уплаты налога на прибыль в особо крупном размере в общей сумме свыше 409 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Компанию «МРСК Урала» Валерий Родин возглавлял с 2009 года. В 2013 году ему присуждено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга». По версии следствия, в том же году он уклонился от уплаты налога, хотя у «МРСК Урала» было право уменьшить расходы при расчете налога на прибыль. Весной 2014 года глава МРСК неожиданно написал заявление на увольнение.