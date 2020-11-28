Максим Решетников теряет влияние и полномочия Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Передача части полномочий Минэкономразвития РФ Ростуризму может означать запуск новой системы исполнительной власти в стране, который приведет к дальнейшей потере полномочий министрами, уверены политологи и экономисты. Само Министерство экономического развития, возглавляемое экс-губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, будет реформировано и получит другой функционал.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Ростуризма. Ведомство получило право вносить в правительство проекты федеральных законов и нормативно-правовых актов, относящихся к сфере ведения ведомства, пишет RT. Президент России Владимир Путин вывел Ростуризм из состава Минэкономразвития в июне текущего года.

«Это запуск новой системы исполнительной вертикали. Возможно, это временно, на время пандемии или запуска нацпроектов», — сказал в разговоре с URA.RU политолог Сергей Маркелов. Он пояснил, что заместители председателя правительства РФ стали «отраслевыми премьерами», на них ложится больше ответственности, а министры теперь занимаются исполнительской работой. По его словам, стратегия, которая была, когда Дмитрий Медведев занимал пост главы правительства, не показала ожидаемых результатов, а вместе с Михаилом Мишустиным пришла команда, которая намерена действовать. Как отметил Маркелов, в будущем министерство может лишиться не только Ростуризма, но и других точек влияния.

Также политолог считает, что глава Минэкономразвития теряет полномочия. «Уход любой структурной единицы — это уход денег. Значит ослабляется и министр», — пояснил Маркелов. Он напомнил, что сейчас все проколы и ошибки министра фиксируют. Маркелов отметил, что Решетникову будто говорят: «Справься с тем, что у тебя есть».

Политолог Марат Баширов уверен, что в дальнейшем Минэкономразвития будет реформировано. «Сейчас прорабатывается его минимальный функционал, чтобы понять, в каком формате его оставлять и сохранять ли вообще его на уровне министерства», — написал он в своем telegram-канале.

Главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что лишение части полномочий не означают крах Минэкономразвития. «Если и будет развал, то это птица феникс, которая возродится», — отметил он в беседе с URA.RU. По его мнению, министерство просто не будет сосредоточено на отдельных отраслях, а будет координировать их действия.

Ранее политолог Алексей Рощин прогнозировал, что Минэкономразвития могут упразднить, так как министерство перегружено и не справляется. По его словам, таким же образом был ликвидирован Минрегиона и Минкавказа.