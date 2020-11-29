Медикам области готовы платить до 150 тысяч рублей
Отдел госзакупок могут ликвидировать из-за нехватки специалистов — регион не сможет выполнить установки Кремля — медикам предлагают огромные зарплаты — сотрудники молочного завода жалуются на переработку. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
В курганском правительстве могут ликвидировать отдел госзакупок
- Отдел госзаказа в правительстве области могут расформировать, из-за того, что в нем осталось всего два сотрудника. По мнению инсайдеров, функции отдела могут передать в центр закупок и бухучета региона.
В области не смогут выполнить установку Кремля
- Источник URA.RU в политических кругах области рассказывает, что рейтинг ЕР в регионе колеблется в районе 37%. При этом Москва рассчитывает, что на выборах в Госдуму партия даст результат порядка 60%.
Медикам предлагают высокие зарплаты из-за дефицита врачей
- В больнице Мишкинского района области не хватает специалистов, которые работают в отделении для пациентов с коронавирусом. Врачам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей, специалистам среднего звена — 70 тысяч рублей.
Сотрудники молочного завода жалуются на переработку
- Сотрудников завода молочных продуктов в Катайске работают в смены по 20 часов. По словам источника, люди боятся возмутиться из-за этого графика, так как опасаются увольнения.
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