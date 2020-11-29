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Самое актуальное в Курганской области на 30 ноября. В правительстве могут расформировать важный отдел, медикам готовы платить большие зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, приемный покой, медики, врач, фельдшер, covid19
Медикам области готовы платить до 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отдел госзакупок могут ликвидировать из-за нехватки специалистов — регион не сможет выполнить установки Кремля — медикам предлагают огромные зарплаты — сотрудники молочного завода жалуются на переработку. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

В курганском правительстве могут ликвидировать отдел госзакупок

В области не смогут выполнить установку Кремля

  • Источник URA.RU в политических кругах области рассказывает, что рейтинг ЕР в регионе колеблется в районе 37%. При этом Москва рассчитывает, что на выборах в Госдуму партия даст результат порядка 60%.

Медикам предлагают высокие зарплаты из-за дефицита врачей

Сотрудники молочного завода жалуются на переработку

  • Сотрудников завода молочных продуктов в Катайске работают в смены по 20 часов. По словам источника, люди боятся возмутиться из-за этого графика, так как опасаются увольнения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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