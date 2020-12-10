Жириновский вступился за дистанционное обучение в России

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский считает критику онлайн-обучения неоправданной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал критику в отношении дистанционного обучения средневековым поведением. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Жириновский согласился, что не все россияне могут позволить себе технику для онлайн-обучения. Также во время учебы в таком формате снижается уровень физнагрузки и отсутствует прямой контакт с преподавателем. «Критика на этих основаниях просто отдает Средневековьем. Тогда тоже кричали: „Не нужна нам техника — она от дьявола“», — заявил политик. При этом, он считает, что с внедрением дистанционного образования не стоит торопиться, так как все участники процесса должны к нему привыкнуть.

Также лидер ЛДПР назвал плюсы обучения онлайн. Среди них оказались гибкость образования и более безопасная среда для физического и психологического здоровья ребенка.

Президент России Владимир Путин, считает, что РФ справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем ожидали власти, а также превзошла в этом вопросе многие другие станы. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заверил, что эта форма образования не станет постоянной, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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