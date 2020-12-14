Экономист считает, что контроль цен на продукты приведет к дефициту Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская валюта укрепляется на фоне массового внедрения нескольких эффективных вакцин во всем мире, и ожиданием масштабных вливаний денег в экономику США и Евросоюза. Доллар торгуется по 72,94 рубля (-0,1), евро — 88,4 рубля (-0,26). Цены на нефть также показывают значительный рост. Brent стоит 50,16 (+0,38%), нефть марки WTI продают по 46,73 долларов за бочку (+0,34%).

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за ситуацию с ростом цен на продукты. На принятие мер глава государства дал неделю.

Стоимость продуктов в России могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года. Предполагается, что именно такое решение Минэкономразвития РФ и Минсельхоз РФ предложат правительству.

Жители России в среднем тратят на еду 29,7% своих доходов. При этом у жителей некоторых регионов эта статья расходов занимает 59,8%. По этому показателю наша страна занимает 31 место, существенно уступая странам Европы.

Материнский капитал предложили использовать на образование родителей. По мнению главы Института прогрессивного образования Анны Маркс, которая, семьи отказываются от рождения детей, так как не могут найти высокооплачиваемую работу, а эта мера помогла бы решить эту проблему.

Уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия россияне смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Страховой стаж должен быть минимум 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Страховые суммы по вкладам для россиян, имеющих несовершеннолетних детей могут увеличить. Депутат Госдумы Василий Власов считает, что принятие данной меры стало бы дополнительной гарантией финансового благополучия.

По данным ассоциации «Деловая Россия» штат Росприроднадзора может увеличиться в 21 раз из-за реформы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). Глава организации Павел Титов, считает, что расходы на содержания ведомства составят 48 млрд рублей.

Министерство энергетики России ожидает суммарный эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в нефтегазовой отрасли в 2025—2040 годах в размере 5,4 трлн рублей для отрасли и государства. Также это позволит ускорить процессы и повысить эффективность.

Ситуация в мире

Мировые цены на нефть в следующем году могут торговаться в диапазоне 40—60 долларов за баррель, согласно прогнозу директора по инвестициям датского Saxo Bank Стина Якобсена. Он не исключил более высокой стоимости, в случае значительного роста мировой экономики.

Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день. На экспорт планируют направлять 2,3 миллиона.

Прогнозы и мнения экспертов

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин считает, что контролировать цены на продукты опасно. По его словам, такая стратегия немедленно приведет к товарному дефициту

Экономист Константин Селянин считает, что цены на еду в РФ продолжат расти, несмотря на действия правительства. По мнению главного научного сотрудника Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Суспицына, существует сговор ритейлеров и они пользуются сложной ситуацией в стране и повышают цены на продукты.

Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предположил, что правительство РФ будет вводить продовольственные ваучеры. Такую меру назвал неэффективной руководитель направления финансы и экономика в Институте современного развития Никита Масленников. Гораздо эффективнее было бы решить проблему нехватки у населения денег на продукты, выплатив пенсии за январь заранее, считает эксперт.

В следующем году для пенсионеров ожидается индексация пенсий неработающих пенсионеров (на 6,3%) и увеличение социальных пенсий (на 2,6%). Экономисты считают, что даже усиленная индексация пенсий будет поглощена инфляцией на продукты первой необходимости, и положение пожилых граждан будет только ухудшаться.