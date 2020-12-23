В «Победе» объяснили, почему разделили ребенка-инвалида с матерью

Авиакомпания «Победа» провела проверку после жалобы матери ребенка с аутизмом на то, что перевозчик отказался посадить ее рядом с сыном. По словам представителей компании, россиянка должна была заранее предупредить об особенностях сына, но не сделала этого.
Москвичка Наталья Воробьева летела 11 декабря «Победой» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с двумя детьми, один из которых — ее 14-летний сын с аутизмом. На стойке регистрации в аэропорту сотрудники авиакомпании ее предупредили, что всех членов семьи рассадят в разных частях самолета. На просьбу посадить ее рядом с сыном-инвалидом ей предложили доплатить за выбор места. Мать отказалась, сославшись на закон, который регулирует вопросы перевозки пассажиров с инвалидностью. На борту воздушного судна ей также отказали.
Представители компании утверждают: если их заранее предупреждают, то они всегда «обеспечивает организацию сопровождения особого клиента на борт» и «предоставляют соседнее место при наличии сопровождающего». Однако Воробьева проигнорировала правило. В «Победе» заявили, что невозможно «предоставить места рядом при регистрации в аэропорту» бесплатно, так как система присваивает места автоматически, передает «Коммерсант».
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