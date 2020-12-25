Российский регион остался без бюджета из-за решения губернатора

Председателю Верховного Совета Хакасии Владимиру Штыгашеву хотят поднять зарплату более, чем на миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Хакасии внесла протест на принятый в Верховном Совете республики закон о бюджете на 2021 год, инициатором которого стал глава региона Валентин Коновалов, но депутаты не стали собирать экстренную сессию для внесения правок. Теперь республика не сможет расплачиваться по текущим расходам и также возникнут проблемы с зарплатами бюджетников. Об этом URA.RU рассказал политолог Александр Бортников.

«По идее до нового года они должны были собрать экстренную сессию и либо внести поправки по прокурорским претензиям, либо отклонить ее. Следующая сессия пройдет только 27 января, а это означает, что регион входит в новый год с недействительным законом о бюджете», — объяснил Бортников. Он рассказал, что это может повлечь за собой проблемы с оплатой текущих счетов и даже зарплат бюджетников. «Любой расход становится внебюджетной тратой средств, а за это может грозить, как административное, так и уголовное наказание», — подчеркнул политолог. По его словам, бюджет, которые приняли депутаты сформирован с нарушением законодательства. В частности, бюджетный дефицит составляет 19% вместо разрешенных 15%, а также превышены лимиты госдолга.

Общественный деятель Александр Мяхар в беседе с URA.RU подчеркнул, что пока от представителей Верховного Совета не было официальных комментариев. Он не исключил возможность подлога, то есть депутатам для ознакомления предоставили совершенно другой проект бюджета. Также Мяхар считает, что голосование за данный бюджет стало результатом сговора. «Он состоялся за счет того, что были созданы некие преференции поднятие зарплаты председателю и на обеспечение всего Верховного совета», — сказал общественник.

Депутат Верховного Совета Роман Абрафиков отметил, что если бы прокурор не действия прокурора, то группа депутатов сама бы обратилась в прокуратуру. Он считает, что нужно, чтобы появились объяснения повышения зарплаты председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева более чем на 1,1 млн рублей. «Мне показалось, что Владимир Николаевич готовится выйти на пенсию и повысил себе коэффициент заработной платы. Создается впечатление, что ему безразличны проблемы региона и кризис в котором он находится», — сказал депутат. Он отметил, что Штыгашев сможет надавить на депутатов, чтобы те отклонили протест прокурора.

На момент публикации новости получить комментарий от представителей Верховного Совета республики Хакассия не удалось. В отделе по информационной политике и связям с общественностью не ответили на звонок журналиста.

Ранее в Хакасии появилась инициативная группа по снятию с должности главы региона Валентина Коновалова. В нее входят представители общественных организаций, Общероссийского народного фронта (ОНФ), блогеры и один депутат. Согласно данным опроса агентства «Визор», за смену губернатора высказались 65% опрошенных, при этом 74,8% считают, что нынешнее руководство республики не сможет в течение ближайших лет добиться изменения ситуации в регионе к лучшему.