Несмотря на новый налог, лечение детей в РФ оплатят из бюджета

Деньги в созданный Владимиром Путиным фонд поступят еще до сбора налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средства в Фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра» поступят еще до сборов НДФЛ по повышенной ставке. Таким образом, фонд, указ о создании которого 6 января подписал президент России Владимир Путин, сможет начать работу в ближайшее время, независимо от налоговых отчислений. Об этом URA.RU сообщил детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.

Ранее сообщалось, что Фонд помощи тяжелобольным детям, который так ждали родители, вынужденные собирать деньги с помощью СМС, будет пополняться из средств, полученных за счет повышения НДФЛ для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год. В 2021 году эта сумма должна будет составить более 60 млрд рублей. «Привлечение средств из бюджета РФ на старте работы — гарантия того, что программа помощи больным детям будет работать», — заявил URA.RU Румянцев. Он подчеркнул, что первые средства от сбора налогов поступят в апреле 2021 года.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова объяснила, что аванс из госбюджета позволит не оттягивать лечение детей. «Мы переживали, что, пока все налоги будут перечисляться и попадут в фонд, пройдет очень много времени. А с лечением [тяжелобольных детей] медлить нельзя. Одним из основных наших пожеланий было то, чтобы уже с 1 января начать тратить средства на помощь детям. А механизм работы организации уже нами отработан и согласован», — рассказала URA.RU Тополева-Солдунова.

Работа фонда будет прозрачной, подчеркнула она. «Сколько бы ни было денег, на все случаи не хватает. Самая сложная задача — выбор, кому помогать в первую очередь. Поэтому создается многоступенчатая структура, чтобы все было прозрачно и честно, чтобы процедуры были понятны людям», — отметила представитель Общественной палаты.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев также уверен, что средства будут поступать оперативно. «Никаких задержек [с поступлением средств в фонд] не будет. Это не тот процесс, когда набрали налоги и только тогда переводят. Отчисления уже заранее подсчитаны, они зарезервированы. Работа фонда начнется в кратчайшие сроки», — сказал Жулев в беседе с URA.RU.

Уверенность в работоспособности системы высказала и директор АНО «Авторский центр «Мир семьи» Ирина Киркора. «Решение о наполнении фонда заранее — обоснованно, в первую очередь, состоянием детей, которым помощь нужна срочно и нет времени ждать, когда придут первые платежи. Считаю, что для россиян, платящих повышенный налог, — это повод для гордости и чувства сопричастности к решению одной из острейших проблем нашей жизни», — заявила она URA.RU.