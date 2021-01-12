Умер главный оппонент патриарха Кирилла

Митрополит Филарет соперничал с патриархом Кириллом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Белоруссии на 86 году жизни умер епископ Русской православной церкви на покое Филарет, который соперничал с патриархом Кириллом за патриарший престол. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«12 января скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси», — передает агентство «Белта» со ссылкой на свои источники. Митрополит умер в возрасте 85 лет. Причины его смерти не уточняются.

Филарет был особенно известен в Белоруссии, где в четь него воздвигли духовную семинарию, духовное училище и духовную академию. Митрополит получил 12 орденов РПЦ, а также шесть почетных наград в СССР. Его заслуги отмечали в Белоруссии, Польше, Германии и Чехословакии. В 2009 году Филарет претендовал на место патриарха Московского всея Руси, но отказался от борьбы за патриарший престол.