Умер главный оппонент патриарха Кирилла

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Рождество Христово в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика. Сургут, крест, вера, католики, религия, распятие
Митрополит Филарет соперничал с патриархом Кириллом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Белоруссии на 86 году жизни умер епископ Русской православной церкви на покое Филарет, который соперничал с патриархом Кириллом за патриарший престол. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«12 января скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси», — передает агентство «Белта» со ссылкой на свои источники. Митрополит умер в возрасте 85 лет. Причины его смерти не уточняются.

Филарет был особенно известен в Белоруссии, где в четь него воздвигли духовную семинарию, духовное училище и духовную академию. Митрополит получил 12 орденов РПЦ, а также шесть почетных наград в СССР. Его заслуги отмечали в Белоруссии, Польше, Германии и Чехословакии. В 2009 году Филарет претендовал на место патриарха Московского всея Руси, но отказался от борьбы за патриарший престол.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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