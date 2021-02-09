На новые выплаты россиянам могут потратить 500 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк РФ установил курс доллара на 9 февраля на уровне 74,2602 рубля (+85,05 копейки). Евро подешевел на 48,31 копейки и оценивается ЦБ в 89,4019 рубля. Нефть марки Brent подорожала до 61,01 доллара за баррель (+0,74 процента). Цена на нефть WTI также выросла на 0,63% и составила 58,2 доллара.

Ситуация в России

Агентство Reuters сообщило, что в России готовится новый пакет социальных выплат гражданам. На них могут потратить порядка 500 миллиардов рублей.

Цены на подсолнечное масло в РФ выросли до исторического максимума. Сейчас продукт стоит до 95 000 рублей за тонну. Аналитики аграрного портала «Совэкон» связывают это с ростом мировых цен.

Общероссийский Народный Фронт предлагает разрешать пенсионерам отказываться от некоторых функций банковских карт. Там считают, что эта мера поможет уберечь пожилых людей от мошенников.

Число трудящихся в России снизилось на 1,65 млн человек. Аналитики отмечают, что в последний раз такой рост безработицы наблюдался в 2009 году.

Минэкономразвития РФ предложило новые способы использования материнского капитала. Его предлагается инвестировать в облигации госкомпаний или помещать на банковский депозит.

Также глава ведомства Максим Решетников высказал мнение, что в России весной может начаться волна сокращений. По его словам, это может коснуться работников сферы услуг, общепита и гостиничного бизнеса.

Ситуация в мире

Стоимость биткоина за несколько часов три раза преодолела исторический максимум . На пике криптовалюта оценивалась в 47,5 тысячи долларов.

Власти США заявили, что санкции, вводимые против других стран, могут приводить к неожиданным экономическим последствиям . Они способствовали спаду экономики в Венесуэле, заметили в американском правительстве.

Представители морского управления Дании заявили, что строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в Дании будет завершено до конца апреля 2021 года . Там осталось проложить около 120 км труб.

Прогнозы и мнения экспертов

Экономисты Владимир Косой и Андрей Нечаев предсказали рост цен на все товары и услуги в России. Они считают, что это связано с ростом оптовых цен на электричество.

Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что в 2021 году значительно подорожают автомобили. Цены на иномарки могут вырасти на 70 000 рублей.

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что в РФ необходимо увеличивать пенсии и прожиточный минимум. Также депутат предлагает повысить минимальную зарплату.