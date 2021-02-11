Россия выплатит компенсацию Навальному

Минюст России не стал обжаловать решение ЕСПЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Минюст России не стал обжаловать решение о выплате 8,5 тысячи евро блогеру Алексею Навальному по постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). РФ, согласно решению ЕСПЧ от 10 ноября 2020 года, должна компенсировать Навальному его задержание на акции протеста на Болотной площади в 2012 году.

«Постановление <…> не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей (Навального и активиста Вадима Гунько — прим. ред.) о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)», — приводит сообщение пресс-службы ведомства «Интерфакс». Другие выводы ЕСПЧ «основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении государств — членов Совета Европы», пояснили в Минюсте.

Акция на Болотной площади 6 мая 2012 года была согласована с властями Москвы, однако переросла в столкновения с силовиками. По ее итогам были задержаны более 400 человек, в том числе сам Навальный.

Сейчас Навальный снова находится в СИЗО. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся с лечения в Германии. Блогеру инкриминировали нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше», в рамках которого в 2014 году его приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в 5 лет. 2 февраля Симановский районный суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о замене Навальному условного срока реальным и отправил его в колонию на 2,8 года, учтя время, проведенное блогером под домашним арестом.