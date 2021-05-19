Россиянам стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Банки резко сократили выдачу потребкредитов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В апреле банки в России резко уменьшили выдачу потребительских кредитов. Выдача сократилась на 11,5% по сравнению с мартом, рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Российские банки в апреле резко сократили выдачу потребкредитов — на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,22 миллиона ссуд», — сообщает telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на НБКИ.

В НБКИ отметили, что средний возраст заемщика в России составил 43,2 года. Исследователи проанализировали данные на 1 мая 2021 года. В возрастных категориях от 40 до 49 лет и от 60 до 65 лет и старше увеличилось число заемщиков. Люди моложе 40 лет стали реже брать кредиты, отмечает RT.

Ранее в России спрогнозировали повышение ставок по вкладам и кредитам. На это повлияет инфляция. Если ставка ЦБ будет повышаться, то все ставки тоже возрастут. Об этом рассказали в Сбербанке.