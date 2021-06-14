Российский лидер прокомментировал ситуацию с Навальным

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Путин дал интервью американскому телеканалу NBC Фото:

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Заявление он сделал в ходе интервью американскому телеканалу NBC.

«Смотрите, такие решения у нас не принимаются президентом», — сказал Путин о приговоре Навальному. А отвечая на вопрос, был ли приказ об убийстве Навального, Путин отметил: «У нас нет такой привычки. Убивать кого-либо». Он также добавил, что к оппозиционеру не будут применяться какие-то особые меры в плане содержания.

Навальный сейчас находится во владимирской колонии в городе Покров. Он оказался там в результате судебного процесса по делу компании «Ив Роше».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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