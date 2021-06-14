Российский лидер прокомментировал ситуацию с Навальным

Путин дал интервью американскому телеканалу NBC Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Заявление он сделал в ходе интервью американскому телеканалу NBC .

«Смотрите, такие решения у нас не принимаются президентом», — сказал Путин о приговоре Навальному. А отвечая на вопрос, был ли приказ об убийстве Навального, Путин отметил: «У нас нет такой привычки. Убивать кого-либо». Он также добавил, что к оппозиционеру не будут применяться какие-то особые меры в плане содержания.

Навальный сейчас находится во владимирской колонии в городе Покров. Он оказался там в результате судебного процесса по делу компании «Ив Роше».