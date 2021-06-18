18 июня 2021

Аналитики заявили о массовой атаке мошенников на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автомобили, машины, некрасовский мост
Мошенники наживаются на доверчивых водителях Фото:

Количество фейковых ресурсов, которые предлагают получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания, в мае—июне выросло в пять раз по сравнению с показателями марта-апреля. Такие данные предоставили в InfoSecurity a Softline Company.

С начала мая 2021 года было зарегистрировано более 500 доменных имен со словом «техосмотр», порядка 90% из которых — сайты, где предлагается получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания, передают «Известия». Это в пять раз больше, чем в марте—апреле. Уточняется, что люди, которые переходят на эти сайты, переводят деньги злоумышленниками и либо получают фейковые документы, либо не получают ничего, компрометируя собственную платежную информацию.

По словам гендиректора Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова, ажиотаж связан с принятием закона об отмене обязательного техосмотра (ТО), который вступит в силу 22 августа. Он отметил, что поправки позволят проходить ТО в добровольном порядке и таким образом ликвидировать сектор криминального бизнеса по продаже фейковых диагностических карт, поэтому сейчас мошенники пытаются воспользоваться последним шансом.

Ранее Минтранс подготовил новые требования к процедуре техосмотра. Планировалось, что с 1 октября для прохождения процедуры необходимо будет сделать фотографию эксперта на фоне автомобиля и его госномера. Автоэксперты негативно оценили такое нововведение. Теперь россиянам разрешат оформлять ОСАГО без техосмотра, напоминает телеканал 360. Новые правила оформления полиса могут начать действовать уже с 22 августа. Причина этого — небольшое число сервисов, где можно пройти техосмотр, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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