Александрова не пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка Александрова проиграла в третьем круге Уимблдона
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Александрова вышла из соревнований Уимблдона
Александрова вышла из соревнований Уимблдона Фото:

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Уимблдонском турнире, проходящем в Лондоне. Она уступила в матче 1/8 финала представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча лилась два часа и завершилась в пользу Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

Соперницей Бенчич в борьбе за выход в полуфинал станет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой (7-я ракетка мира) и американкой Эммой Наварро, занимающей 10-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам игр в этом году Александрова, которая занимает 17-е место в мировой классификации, повторила свой лучший результат на кортах Уимблдона, который она достигла в 2023 году.

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Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Уимблдонском турнире, проходящем в Лондоне. Она уступила в матче 1/8 финала представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча лилась два часа и завершилась в пользу Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Соперницей Бенчич в борьбе за выход в полуфинал станет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой (7-я ракетка мира) и американкой Эммой Наварро, занимающей 10-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам игр в этом году Александрова, которая занимает 17-е место в мировой классификации, повторила свой лучший результат на кортах Уимблдона, который она достигла в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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