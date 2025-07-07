Александрова не пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Уимблдонском турнире, проходящем в Лондоне. Она уступила в матче 1/8 финала представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча лилась два часа и завершилась в пользу Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 4:6.
Соперницей Бенчич в борьбе за выход в полуфинал станет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой (7-я ракетка мира) и американкой Эммой Наварро, занимающей 10-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам игр в этом году Александрова, которая занимает 17-е место в мировой классификации, повторила свой лучший результат на кортах Уимблдона, который она достигла в 2023 году.
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