Росстат: в 2020 году пенсионеры получили рекордные выплаты

В I квартале этого года выплаты пенсионерам уже составили 140 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Российским пенсионерам выплатили 1,2 трлн рублей из бюджетов всех уровней в 2020 году. Это максимальный объем помощи незащищенным категориям населения. Об этом сообщили в Росстате.

«1 трлн 200 млрд. рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Во II квартале 2020 года федеральное правительство в качестве помощи пенсионерам и семьям с низкими доходами выплатило 359,4 млрд рублей, а в III квартале — 255,6 млрд рублей. В I же квартале 2021 года пенсионерам было выплачено порядка 140 млрд рублей.

Размер средней пенсии в июле 2021 года составил 15 802 рубля, тем самым увеличился на 5,5% по сравнению с июнем этого года. Номинальная зарплата выросла до 57 782 рублей и превысила показатель этого периода прошлого года на 11,7%. Самые высокие показатели заработных плат на Чукотке — 130 087 рублей, немного меньше — 127 719 рублей — в Ямало-Ненецком АО.

Ранее пенсионеры получили президентские выплаты по 10 тыс. рублей. Всего выплаты получили 43 млн россиян.