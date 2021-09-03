Росстат: в 2020 году пенсионеры получили рекордные выплаты

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Разное. Курган, лето, пенсионный возраст, пенсионеры
В I квартале этого года выплаты пенсионерам уже составили 140 млрд рублей Фото:
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Пенсионная реформа в России

Российским пенсионерам выплатили 1,2 трлн рублей из бюджетов всех уровней в 2020 году. Это максимальный объем помощи незащищенным категориям населения. Об этом сообщили в Росстате.

«1 трлн 200 млрд. рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Во II квартале 2020 года федеральное правительство в качестве помощи пенсионерам и семьям с низкими доходами выплатило 359,4 млрд рублей, а в III квартале — 255,6 млрд рублей. В I же квартале 2021 года пенсионерам было выплачено порядка 140 млрд рублей.

Размер средней пенсии в июле 2021 года составил 15 802 рубля, тем самым увеличился на 5,5% по сравнению с июнем этого года. Номинальная зарплата выросла до 57 782 рублей и превысила показатель этого периода прошлого года на 11,7%. Самые высокие показатели заработных плат на Чукотке — 130 087 рублей, немного меньше — 127 719 рублей — в Ямало-Ненецком АО.

Ранее пенсионеры получили президентские выплаты по 10 тыс. рублей. Всего выплаты получили 43 млн россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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