В Госдуме определились с условиями отмены QR-кодов в России

QR-коды должны снизить нагрузку на медицину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Правительство и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны определить показатели заболеваемости, при которых отменят QR-коды. Таким мнением поделился с URA.RU кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«По-моему мнению, они должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. Действовать очень короткое время, после этого отменяться. Какие-то конкретные показатели должны установить правительство и оперативный штаб», — сказал Алексей Куринный.

По его мнению, это единственные условия, по которым должны работать QR-коды. «На мой взгляд, эта мера очень сильно ограничивает права человека и может применяться только с этой целью. Для всего остального, что там планируется: для профилактики, усиления приверженности вакцинации эта мера не годится», — подчеркнул депутат.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев также считает, что отказ от QR-кодов должен зависеть от числа новых зараженных коронавирусом. «Довольно значительное число людей привито, довольно значительное число хотят быть в безопасности. Отменять надо, когда будет резкий спад заболеваемости», — поделился собеседник агентства.

По его мнению, введение QR-кодов необходимо. «Чем больше затягивают, тем больше возможностей для появления новых штаммов. Да, QR-коды будут, но не надо забывать про барьерную защиту: маски, социальную дистанцию, ограничение пребывание в больших коллективах», — заключил Малышев.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о применении QR-кодов. В случае его принятия, купить билеты на авиарейсы и железнодорожные перевозки можно будет только при предъявлении QR-кода и одного из трех документов: о прохождение вакцинации, о противопоказании к вакцинации, о том, что гражданин перенес COVID-19.