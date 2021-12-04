Гидролог назвал два фактора, ведущих к загрязнению озера Байкал

05 декабря 2021 в 09:10 Размер текста - 17 +

Туристы являются одной из главных проблем Байкала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Основными факторами загрязнения озера Байкал являются неконтролируемый туризм и отсутствие очистных сооружений. Об этом URA.RU рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. «Основная проблема — неконтролируемый туризм. Отсутствие очистных сооружений, что в Бурятии, что в Иркутской области. Все это поступает в Байкал, и все это должно быть нормировано. Вот это основная, тяжелейшая проблема. Надо как-то управлять этим процессом поступления загрязнений воды в Байкал, экосистема будет болезненно реагировать на все это», — сказал URA.RU Михаил Болгов. Кроме того, говорит гидролог, у специалистов есть еще одна задача, которую следует решить. «Режим колебания уровня воды должен быть таким, чтобы экосистема Байкала не претерпевала существенный убыток. И тут много можно обсуждать и птиц, и рыб, и животных. Но модели математической нет. На моей памяти была единственная модель сделана для Ладожского озера. Ее делали лет 20 крупнейшие специалисты-экологи, которые пытались сделать модель экосистемы. Учесть физику, биоту, и она была создана, чтобы оценить предельный уровень фосфорной нагрузки», — объяснил собеседник агентства. Сегодня ученые стараются поддерживать естественные колебания уровня воды в Байкале, уточнил Болгов. «Есть качественное понимание у некоторых граждан, что хорошо, а что плохо, но эти качественные понимания в модели не заложишь. Поэтому единственный принцип, которого водохозяйственники придерживаются, это по возможности максимально поддерживать естественные колебания уровня. Чтобы рос уровень весной с определенной скоростью и падал с такой же скоростью. Это все, что мы можем сделать сегодня», — заключил он. 5 декабря 1996 года озеро Байкал было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это озеро является самым древним и самым глубоким на планете. Возраст озера ученые определяют в 25-35 миллионов лет, а наибольшая глубина находится на уровне 1642 метров от поверхности воды. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основными факторами загрязнения озера Байкал являются неконтролируемый туризм и отсутствие очистных сооружений. Об этом URA.RU рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. «Основная проблема — неконтролируемый туризм. Отсутствие очистных сооружений, что в Бурятии, что в Иркутской области. Все это поступает в Байкал, и все это должно быть нормировано. Вот это основная, тяжелейшая проблема. Надо как-то управлять этим процессом поступления загрязнений воды в Байкал, экосистема будет болезненно реагировать на все это», — сказал URA.RU Михаил Болгов. Кроме того, говорит гидролог, у специалистов есть еще одна задача, которую следует решить. «Режим колебания уровня воды должен быть таким, чтобы экосистема Байкала не претерпевала существенный убыток. И тут много можно обсуждать и птиц, и рыб, и животных. Но модели математической нет. На моей памяти была единственная модель сделана для Ладожского озера. Ее делали лет 20 крупнейшие специалисты-экологи, которые пытались сделать модель экосистемы. Учесть физику, биоту, и она была создана, чтобы оценить предельный уровень фосфорной нагрузки», — объяснил собеседник агентства. Сегодня ученые стараются поддерживать естественные колебания уровня воды в Байкале, уточнил Болгов. «Есть качественное понимание у некоторых граждан, что хорошо, а что плохо, но эти качественные понимания в модели не заложишь. Поэтому единственный принцип, которого водохозяйственники придерживаются, это по возможности максимально поддерживать естественные колебания уровня. Чтобы рос уровень весной с определенной скоростью и падал с такой же скоростью. Это все, что мы можем сделать сегодня», — заключил он. 5 декабря 1996 года озеро Байкал было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это озеро является самым древним и самым глубоким на планете. Возраст озера ученые определяют в 25-35 миллионов лет, а наибольшая глубина находится на уровне 1642 метров от поверхности воды.