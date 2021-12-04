На Украине уличили Зеленского в желании быть как Путин

05 декабря 2021 в 11:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет стать независимым от олигархов, считает Владимир Чемерис Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский в своих отношениях с олигархами в стране хочет быть как российский лидер Владимир Путин. Такое мнение высказал политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис. «Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них. [Украинский бизнесмен Ринат] Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе», — цитирует Владимира Чемериса «Украина.ру». Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что Зеленский является орудием в руках Путина. Он считает, что нет смысла в переговорах двух президентов, потому что Путин хочется общаться только с главой США Джо Байденом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих отношениях с олигархами в стране хочет быть как российский лидер Владимир Путин. Такое мнение высказал политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис. «Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них. [Украинский бизнесмен Ринат] Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе», — цитирует Владимира Чемериса «Украина.ру». Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что Зеленский является орудием в руках Путина. Он считает, что нет смысла в переговорах двух президентов, потому что Путин хочется общаться только с главой США Джо Байденом.