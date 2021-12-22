Стрелкову польстило обвинение Нидерландов по делу о Boeing MH17

Бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков считает высокой оценкой его деятельности обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в 2014 году. При этом он уверяет, что не имеет отношения к трагедии.
«Было бы удивительно, если бы враги поступили как-то иначе. Это высокая оценка моей деятельности», — заявил Игорь Стрелков в беседе с «Ридусом».
Стрелков отметил, что обвинения Нидерландов не стали для него сюрпризом. При этом экс-министр обороны ДНР уверяет, что не виноват в крушении самолета.
Ранее прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для нескольких человек, которых считает виновными в крушении Boeing. В списке, помимо Стрелкова, оказались бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и экс-командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной.
Бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков считает высокой оценкой его деятельности обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в 2014 году. При этом он уверяет, что не имеет отношения к трагедии. «Было бы удивительно, если бы враги поступили как-то иначе. Это высокая оценка моей деятельности», — заявил Игорь Стрелков в беседе с «Ридусом». Стрелков отметил, что обвинения Нидерландов не стали для него сюрпризом. При этом экс-министр обороны ДНР уверяет, что не виноват в крушении самолета. Ранее прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для нескольких человек, которых считает виновными в крушении Boeing. В списке, помимо Стрелкова, оказались бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и экс-командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной.