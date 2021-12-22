Стрелкову польстило обвинение Нидерландов по делу о Boeing MH17

22 декабря 2021 в 19:19 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков уверяет, что не виноват в крушении малайзийского Boeing Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков считает высокой оценкой его деятельности обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в 2014 году. При этом он уверяет, что не имеет отношения к трагедии. «Было бы удивительно, если бы враги поступили как-то иначе. Это высокая оценка моей деятельности», — заявил Игорь Стрелков в беседе с «Ридусом». Стрелков отметил, что обвинения Нидерландов не стали для него сюрпризом. При этом экс-министр обороны ДНР уверяет, что не виноват в крушении самолета. Ранее прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для нескольких человек, которых считает виновными в крушении Boeing. В списке, помимо Стрелкова, оказались бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и экс-командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков считает высокой оценкой его деятельности обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в 2014 году. При этом он уверяет, что не имеет отношения к трагедии. «Было бы удивительно, если бы враги поступили как-то иначе. Это высокая оценка моей деятельности», — заявил Игорь Стрелков в беседе с «Ридусом». Стрелков отметил, что обвинения Нидерландов не стали для него сюрпризом. При этом экс-министр обороны ДНР уверяет, что не виноват в крушении самолета. Ранее прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для нескольких человек, которых считает виновными в крушении Boeing. В списке, помимо Стрелкова, оказались бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и экс-командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной.