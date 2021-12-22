Нидерланды требуют пожизненный срок для Стрелкова по делу MH17

22 декабря 2021 в 15:53 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков попал в список обвиняемых по делу MH17 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для тех, кого считает виновными в крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Среди обвиняемых — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков и бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский. «Прокуратура Нидерландов запросила сроки для обвиняемых. Средни них Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, Сергей Дубинский — бывший командир ГРУ ДНР», — передает русская служба BBC. В список попали подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и бывший командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Их также считают виновными в катастрофе. Суд по делу о крушении проходит в эти дни в Нидерландах. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для тех, кого считает виновными в крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Среди обвиняемых — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков и бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский. «Прокуратура Нидерландов запросила сроки для обвиняемых. Средни них Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, Сергей Дубинский — бывший командир ГРУ ДНР», — передает русская служба BBC. В список попали подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и бывший командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Их также считают виновными в катастрофе. Суд по делу о крушении проходит в эти дни в Нидерландах. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной.