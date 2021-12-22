Нидерланды требуют пожизненный срок для Стрелкова по делу MH17

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков попал в список обвиняемых по делу MH17 Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для тех, кого считает виновными в крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Среди обвиняемых — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков и бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский.

«Прокуратура Нидерландов запросила сроки для обвиняемых. Средни них Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, Сергей Дубинский — бывший командир ГРУ ДНР», передает русская служба BBC.

В список попали подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и бывший командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Их также считают виновными в катастрофе.

Суд по делу о крушении проходит в эти дни в Нидерландах. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной.

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Прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для тех, кого считает виновными в крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 над Украиной в 2014 году. Среди обвиняемых — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков и бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский. «Прокуратура Нидерландов запросила сроки для обвиняемых. Средни них Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, Сергей Дубинский — бывший командир ГРУ ДНР», — передает русская служба BBC. В список попали подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов и бывший командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко. Их также считают виновными в катастрофе. Суд по делу о крушении проходит в эти дни в Нидерландах. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, был сбит над Украиной летом 2014 года. В результате крушения погибли сотни пассажиров. Ни одна из сторон конфликта на Украине не признает себя виновной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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