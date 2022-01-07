Минобороны раскрыло состав миротворческих сил РФ в Казахстане

Более 70 самолетов перебрасывают российских миротворцев в Казахстан Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о составе миротворческих сил страны в Казахстане. По его словам, в число российских миротворцев в Казахстане входят подразделения спецназа ВДВ.

«В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт», — передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Помимо этого он сообщил, что группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения в Казахстан. «Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков», — подытожил он.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

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