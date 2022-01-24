Уральский полпред Якушев едет в Карабаш

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Якушева в Челябинскую область, в Озерский городской округ. Озерск, текслер алексей, якушев владимир
Алексей Текслер (слева) и Владимир Якушев (справа) познакомятся в Карабаше с новыми проектами Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 26 января посетит Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслер он побывает в Карабаше. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, здесь состоится встреча с главой Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным.

«РМК презентует проект „Новый Карабаш“. После презентации состоится подписание соглашения о реализации программы развития Карабаша до 2025 года. Подпись на документе поставят глава региона Алексей Текслер и руководитель РМК Игорь Алтушкин», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Здесь же состоится торжественная церемония награждения победителей независимого голосования в рамках премии «Народное признание и любовь». Для Якушева это будет первая поездка в Карабаш в качестве полпреда. Текслер был в Карабаше летом, в рамках празднования Дня металлурга.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 26 января посетит Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслер он побывает в Карабаше. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, здесь состоится встреча с главой Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным. «РМК презентует проект „Новый Карабаш“. После презентации состоится подписание соглашения о реализации программы развития Карабаша до 2025 года. Подпись на документе поставят глава региона Алексей Текслер и руководитель РМК Игорь Алтушкин», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Здесь же состоится торжественная церемония награждения победителей независимого голосования в рамках премии «Народное признание и любовь». Для Якушева это будет первая поездка в Карабаш в качестве полпреда. Текслер был в Карабаше летом, в рамках празднования Дня металлурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...