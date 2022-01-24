Уральский полпред Якушев едет в Карабаш

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 26 января посетит Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслер он побывает в Карабаше. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, здесь состоится встреча с главой Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным.
«РМК презентует проект „Новый Карабаш“. После презентации состоится подписание соглашения о реализации программы развития Карабаша до 2025 года. Подпись на документе поставят глава региона Алексей Текслер и руководитель РМК Игорь Алтушкин», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
Здесь же состоится торжественная церемония награждения победителей независимого голосования в рамках премии «Народное признание и любовь». Для Якушева это будет первая поездка в Карабаш в качестве полпреда. Текслер был в Карабаше летом, в рамках празднования Дня металлурга.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 26 января посетит Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслер он побывает в Карабаше. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, здесь состоится встреча с главой Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным. «РМК презентует проект „Новый Карабаш“. После презентации состоится подписание соглашения о реализации программы развития Карабаша до 2025 года. Подпись на документе поставят глава региона Алексей Текслер и руководитель РМК Игорь Алтушкин», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Здесь же состоится торжественная церемония награждения победителей независимого голосования в рамках премии «Народное признание и любовь». Для Якушева это будет первая поездка в Карабаш в качестве полпреда. Текслер был в Карабаше летом, в рамках празднования Дня металлурга.