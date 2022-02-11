Глава ДНР хочет признать Украину «террористическим государством»

11 февраля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Признать Украину террористическим государством мешают «двойные стандарты», уверен Денис Пушилин Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украину стоит признать «террористическим государством» на международном уровне. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин во время брифинга. Трансляция была доступна на youtube-канале «Соловьев live». «Что касается Украины, как террористического государства — для нас это так и есть. Мы настолько к этому привыкли, что думаем, что об этом можно подумать в ключе международных институтов о признании Украины террористическим государством», — сказал глава ДНР. Он также добавил, что при наличии «двойных стандартов» в мире обращаться с таким предложением можно только к России. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет подготовку к войне с ДНР. По его словам, боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украину стоит признать «террористическим государством» на международном уровне. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин во время брифинга. Трансляция была доступна на youtube-канале «Соловьев live». «Что касается Украины, как террористического государства — для нас это так и есть. Мы настолько к этому привыкли, что думаем, что об этом можно подумать в ключе международных институтов о признании Украины террористическим государством», — сказал глава ДНР. Он также добавил, что при наличии «двойных стандартов» в мире обращаться с таким предложением можно только к России. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет подготовку к войне с ДНР. По его словам, боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом.