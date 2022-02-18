Володин: Зеленский отказался от Минских соглашений

Володин выступил за признание Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что не будет проводить переговоры с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками, фактически отказывается от Минских соглашений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса. Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. <…> Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей», — написал Володин в своем telegram-канале.

Он также отметил, что неслучайно в Госдуме высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Володин заявил, что власти беспокоит вопрос защиты проживающих на этих территориях российских граждан и соотечественников.

Депутаты Госдумы ранее проголосовали за отправку обращения о признании независимости республик Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отреагировал и сказал, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения российских депутатов. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам