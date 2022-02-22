Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса

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Российские олигархи потеряли 8,339 млрд долларов после признания ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

За сутки с момента признания президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

«Эскалация ситуации в Донбассе дорого обходится участникам отечественного списка Forbes. Российские миллиардеры потеряли, по последним данным, 8,339 млрд долларов на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний. Лидерами по падению… стали крупнейший акционер „Лукойла“ Вагит Алекперов (-946 млн долларов) и совладельцы „Новатэка“ Леонид Михельсон (-927 млн долларов) и Геннадий Тимченко (-906 млн долларов)», — пишет Forbes.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. После видеообращения Путина курс рубля упал рекордно с апреля 2021 года.

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За сутки с момента признания президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов. Об этом сообщает издание Forbes. «Эскалация ситуации в Донбассе дорого обходится участникам отечественного списка Forbes. Российские миллиардеры потеряли, по последним данным, 8,339 млрд долларов на фоне обвала российских индексов и котировок российских компаний. Лидерами по падению… стали крупнейший акционер „Лукойла“ Вагит Алекперов (-946 млн долларов) и совладельцы „Новатэка“ Леонид Михельсон (-927 млн долларов) и Геннадий Тимченко (-906 млн долларов)», — пишет Forbes. Президент России Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркнули, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали в 2014 году. После видеообращения Путина курс рубля упал рекордно с апреля 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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