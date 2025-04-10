Посол США на Украине собирается в отставку

Посол США на Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку, сообщает CBS News со ссылкой на три независимых источника. Сведения о возможном уходе дипломата стали известны из внутренних кругов. Спустя время представитель Госдепа США подтвердил информацию журналистам.
«Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года — это долгий срок в зоне боевых действий», — заявил представитель Госдепартамента в своем заявлении. При этом, как отмечают авторы материала, официально Бринк так и не подтвердила свое желание уйти в отставку. При этом отмечается, что она уже сделала ряд прощальных звонков.
Бриджет Бринк является послом США на Украине с 19 мая 2022 года. Планируемая ею отставка происходит на фоне активных дипломатических усилий американцев по урегулированию украинского кризиса. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования, основываясь на недавних переговорах спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.
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