Последствия удара «Искандером» по предприятию в Днепре попали на видео

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В Днепре зафиксировали ракетный удар (архивное фото)
В Днепре зафиксировали ракетный удар (архивное фото) Фото:

Ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен по заводу «Биосфера» в Днепре. Об этом сообщают сразу несколько telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев. Те публиковали соответствующие видео с инцидента. 

На кадрах, снятых очевидцем, зафиксирован непосредственно прилет ракеты по цели. После чего раздается мощный взрыв, сообщает telegram-канал «Изнанка». В свою очередь, как уточнил военкор Юрий Котенок, после удара на объекте начался сильный пожар, а завод работал на нужды украинского оборонно-промышленного комплекса. На других кадрах зафиксировано сильное задымление на территории предприятия. В настоящее время в ряде областей страны, в том числе в Днепропетровской, объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отмечал, что в Днепропетровске были атакованы объекты, активно использующиеся для ремонта и обслуживания техники ВСУ. В Минобороны РФ неоднократно давали понять, что атакуют только военные объекты на территории Украины.

Тем временем Киев продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам РФ. За сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики России.

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Ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен по заводу «Биосфера» в Днепре. Об этом сообщают сразу несколько telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев. Те публиковали соответствующие видео с инцидента.  На кадрах, снятых очевидцем, зафиксирован непосредственно прилет ракеты по цели. После чего раздается мощный взрыв, сообщает telegram-канал «Изнанка». В свою очередь, как уточнил военкор Юрий Котенок, после удара на объекте начался сильный пожар, а завод работал на нужды украинского оборонно-промышленного комплекса. На других кадрах зафиксировано сильное задымление на территории предприятия. В настоящее время в ряде областей страны, в том числе в Днепропетровской, объявлена воздушная тревога. Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отмечал, что в Днепропетровске были атакованы объекты, активно использующиеся для ремонта и обслуживания техники ВСУ. В Минобороны РФ неоднократно давали понять, что атакуют только военные объекты на территории Украины. Тем временем Киев продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам РФ. За сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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