Последствия удара «Искандером» по предприятию в Днепре попали на видео

Ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен по заводу «Биосфера» в Днепре. Об этом сообщают сразу несколько telegram-каналов, ссылаясь на очевидцев. Те публиковали соответствующие видео с инцидента.
На кадрах, снятых очевидцем, зафиксирован непосредственно прилет ракеты по цели. После чего раздается мощный взрыв, сообщает telegram-канал «Изнанка». В свою очередь, как уточнил военкор Юрий Котенок, после удара на объекте начался сильный пожар, а завод работал на нужды украинского оборонно-промышленного комплекса. На других кадрах зафиксировано сильное задымление на территории предприятия. В настоящее время в ряде областей страны, в том числе в Днепропетровской, объявлена воздушная тревога.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отмечал, что в Днепропетровске были атакованы объекты, активно использующиеся для ремонта и обслуживания техники ВСУ. В Минобороны РФ неоднократно давали понять, что атакуют только военные объекты на территории Украины.
Тем временем Киев продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам РФ. За сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетики России.
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