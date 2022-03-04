Журналистам РФ в ДНР начали поступать угрозы расправы в соцсетях

Журналистам, работающим в ДНР, приходят угрозы физической расправы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские журналисты, освещающие ход специальной операции на Украине, начали получать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Новости». В комментариях под публикациями и личных сообщениях корреспондентам угрожают в том числе и физической расправой.

«В личные сообщения, а также в комментарии под публикациями корреспондентов в социальных сетях массово приходят угрозы различного содержания, в том числе и физической расправы», — рассказал корреспондент РИА «Новости». Кроме того, родственникам журналистов звонят и пишут неизвестные с сообщениями об их гибели. В СМИ подобную атаку назвали «работой специальных центров психологических операций».

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

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