Песков заявил о нежелании РФ направлять войска в страну НАТО. «Если они не заставят нас»

29 марта 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Россия не хочет думать о вводе войск в страну НАТО, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не хочет направлять свои силы в страну НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS. «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможна ли ситуация, при которой России придется отправить войска в страну НАТО. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не хочет направлять свои силы в страну НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS. «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможна ли ситуация, при которой России придется отправить войска в страну НАТО. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.