28 марта 2022

Песков заявил о нежелании РФ направлять войска в страну НАТО. «Если они не заставят нас»

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Россия не хочет думать о вводе войск в страну НАТО, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не хочет направлять свои силы в страну НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS.

«Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможна ли ситуация, при которой России придется отправить войска в страну НАТО.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».

Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.

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Россия не хочет направлять свои силы в страну НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS. «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможна ли ситуация, при которой России придется отправить войска в страну НАТО. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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