Россия не хочет направлять свои силы в страну НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS.
«Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможна ли ситуация, при которой России придется отправить войска в страну НАТО.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».
Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.
Россия не хочет направлять свои силы в страну НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS. «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможна ли ситуация, при которой России придется отправить войска в страну НАТО. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО.