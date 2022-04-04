Глава Минфина ФРГ: ЕС не может отказаться от российского газа

Евросоюз не сможет отказаться от поставок газа из России в ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.
«Страны Евросоюза сейчас не могут отказаться от российского газа» — цитирует заявление Линднера РИА «Новости».
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия будет экспортировать газ недружественным странам за рубли. Позже министр обороны Германии заявила, что Евросоюз должен рассмотреть возможность запрета на импорт газа из России.
Решение о продаже газа за рубли стало ответной мерой на попытки западных стран сломить экономику России масштабными санкциями. Евросоюз, США, Великобритания и другие государства начали вводить жесткие экономические ограничения в знак несогласия с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины.
Евросоюз не сможет отказаться от поставок газа из России в ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер. «Страны Евросоюза сейчас не могут отказаться от российского газа» — цитирует заявление Линднера РИА «Новости». Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия будет экспортировать газ недружественным странам за рубли. Позже министр обороны Германии заявила, что Евросоюз должен рассмотреть возможность запрета на импорт газа из России. Решение о продаже газа за рубли стало ответной мерой на попытки западных стран сломить экономику России масштабными санкциями. Евросоюз, США, Великобритания и другие государства начали вводить жесткие экономические ограничения в знак несогласия с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины.