Офис Зеленского отказался от перемирия с Россией

Зеленский считает, что соглашения с РФ приведут к трагедиям, заявил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев не заинтересован в перемирии с Россией, а соглашения с ней приведут к трагедиям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украину не интересует „временное перемирие“, а новых „минских договоренностей“ с Россией не будет, и это принципиальный вопрос, так как подобные „мински“ приводят к грандиозным трагедиям», — заявил украинский политик. «Временное перемирие с Российской Федерацией — это всегда путь к дальнейшей эскалации и войне. Его не может быть. Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие — это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям», — отметил Подоляк в интервью РБК-Украина.

По его словам, украинцы беспокоятся, что полномасштабное российское вторжение может закончиться подписанием условного «Минска-3», «Будапешта-2» или «Стамбула-1». Однако они могут не волноваться, потому что Зеленский понимает риски любых незавершенных дел и «видит перспективу на десятки лет вперед», подчеркнул Подоляк.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. В Минобороны РФ ранее сообщалось, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года.

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