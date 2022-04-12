США хотят поставить Киеву ракеты, которые будут летать еще дальше

12 апреля 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

США готовы доставить на Украину ракеты большей дальности Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем поставляют сейчас. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. «И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]», — передает ее слова ТАСС. Так Хикс ответила на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России. Ранее президент США Джо Байден заявил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине, сообщает деловая газета «Взгляд». При этом на протяжении долгого времени страны НАТО отказывались поставлять на Украину тяжелые вооружения, но на саммите в Брюсселе приняли решение о радикальной смене курса, передает RT. Как предупреждал президент РФ Владимир Путин, если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, напоминает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем поставляют сейчас. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. «И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]», — передает ее слова ТАСС. Так Хикс ответила на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России. Ранее президент США Джо Байден заявил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине, сообщает деловая газета «Взгляд». При этом на протяжении долгого времени страны НАТО отказывались поставлять на Украину тяжелые вооружения, но на саммите в Брюсселе приняли решение о радикальной смене курса, передает RT. Как предупреждал президент РФ Владимир Путин, если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, напоминает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.