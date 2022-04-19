В Минобороны рассказали о героизме российских военных на Украине

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают проявлять героизм и мужество в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника Александра Лысенко обнаружила вооруженное формирование националистов, минировавшее подступы к населенному пункту. Несмотря на неравные силы, подполковник принял решение навязать противнику бой — группировка националистов была ликвидирована, после чего российские военные приступили к разминированию местности. Александр лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отметили командира расчета реактивного артиллерийского взвода сержанта Дениса Каймакова. Он нанес огневой удар по позициям националистов и уничтожил две боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 националистов. Также отличился командир танковой роты старший лейтенант Абду-Уали Жусупов. Его рота смогла отбить контратаку 15 танков и около 100 националистов.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Российские военные продолжают проявлять героизм и мужество в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника Александра Лысенко обнаружила вооруженное формирование националистов, минировавшее подступы к населенному пункту. Несмотря на неравные силы, подполковник принял решение навязать противнику бой — группировка националистов была ликвидирована, после чего российские военные приступили к разминированию местности. Александр лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства», — сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили командира расчета реактивного артиллерийского взвода сержанта Дениса Каймакова. Он нанес огневой удар по позициям националистов и уничтожил две боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 националистов. Также отличился командир танковой роты старший лейтенант Абду-Уали Жусупов. Его рота смогла отбить контратаку 15 танков и около 100 националистов. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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