В Запорожской области потерпел крушение самолет Ан-26

22 апреля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

В Запорожье разбился самолет Ан-26 при выполнении технического рейса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Запорожской области Украины при выполнении технического рейса разбился советский военно-транспортный самолет Ан-26. В областной администрации сообщили о пострадавших. «Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие», — сообщили в Запорожской обладминистрации на странице в соцсетях. Точная природа инцидента остается невыясненной. Обстоятельства уточняются. В конце марта пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Запорожской области Украины при выполнении технического рейса разбился советский военно-транспортный самолет Ан-26. В областной администрации сообщили о пострадавших. «Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие», — сообщили в Запорожской обладминистрации на странице в соцсетях. Точная природа инцидента остается невыясненной. Обстоятельства уточняются. В конце марта пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.