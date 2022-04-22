В Запорожской области потерпел крушение самолет Ан-26

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В Запорожье разбился самолет Ан-26 при выполнении технического рейса (архивное фото) Фото:

В Запорожской области Украины при выполнении технического рейса разбился советский военно-транспортный самолет Ан-26. В областной администрации сообщили о пострадавших.

«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие», — сообщили в Запорожской обладминистрации на странице в соцсетях.

Точная природа инцидента остается невыясненной. Обстоятельства уточняются.

В конце марта пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.

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В Запорожской области Украины при выполнении технического рейса разбился советский военно-транспортный самолет Ан-26. В областной администрации сообщили о пострадавших. «Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие», — сообщили в Запорожской обладминистрации на странице в соцсетях. Точная природа инцидента остается невыясненной. Обстоятельства уточняются. В конце марта пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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