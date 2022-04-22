Медик рассказал о потерях украинских морпехов в Мариуполе

Украинские морпехи потеряли в Мариуполе более 700 человек, сообщил начальник медицинской службы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла в Мариуполе более 700 человек. Об этом рассказал сдавшийся в плен начальник медицинской службы бригады.
«Раненых не меньше 500 человек, из них 300 это средние либо тяжелые ранения. 130 человек погибло, больше сотни пропало без вести», — сказал медик в беседе с РИА «Новости».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.