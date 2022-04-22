Медик рассказал о потерях украинских морпехов в Мариуполе

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, могила, украина, мариуполь, война, прощание, похороны, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Украинские морпехи потеряли в Мариуполе более 700 человек, сообщил начальник медицинской службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла в Мариуполе более 700 человек. Об этом рассказал сдавшийся в плен начальник медицинской службы бригады.

«Раненых не меньше 500 человек, из них 300 это средние либо тяжелые ранения. 130 человек погибло, больше сотни пропало без вести», — сказал медик в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя.

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36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла в Мариуполе более 700 человек. Об этом рассказал сдавшийся в плен начальник медицинской службы бригады. «Раненых не меньше 500 человек, из них 300 это средние либо тяжелые ранения. 130 человек погибло, больше сотни пропало без вести», — сказал медик в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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