Кто из пенсионеров получит выплаты в мае

24 апреля 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Ветераны в российских регионах получат доплаты ко Дню Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские ветераны, помимо ежегодной выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, получат доплаты по регионам. О том, кто может претендовать на выплаты агентству «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина. Соответствующий указ о выплатах президента РФ Владимира Путина реализуется уже четвертый год подряд. «В 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тысяч рублей», — объяснила Сорокина. Ежегодные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане России, проживающие на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, рассказала экономист. В их число входят военнослужащие, находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций. Помимо этого, выплатами будут отмечены работники культуры и искусства, корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, а также кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), разъяснили в издании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские ветераны, помимо ежегодной выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, получат доплаты по регионам. О том, кто может претендовать на выплаты агентству «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина. Соответствующий указ о выплатах президента РФ Владимира Путина реализуется уже четвертый год подряд. «В 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам. Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тысяч рублей», — объяснила Сорокина. Ежегодные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане России, проживающие на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, рассказала экономист. В их число входят военнослужащие, находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций. Помимо этого, выплатами будут отмечены работники культуры и искусства, корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, а также кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), разъяснили в издании.