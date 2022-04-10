Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Церемония вручения состоялась в военном клиническом госпитале в Красногорске.
«По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордятся вами!» — приводит слова Дмитрия Булгакова Минобороны РФ.
Генерал вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Солдат ранее прооперировали и сейчас они проходят реабилитацию. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории, где они продолжат восстановление.
Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Церемония вручения состоялась в военном клиническом госпитале в Красногорске. «По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордятся вами!» — приводит слова Дмитрия Булгакова Минобороны РФ. Генерал вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Солдат ранее прооперировали и сейчас они проходят реабилитацию. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории, где они продолжат восстановление. Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.