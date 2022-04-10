Заместитель Шойгу наградил участников спецоперации на Украине. Видео

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Участникам спецоперации вручили ордена Мужества и медали «За отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Церемония вручения состоялась в военном клиническом госпитале в Красногорске.

«По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордятся вами!» — приводит слова Дмитрия Булгакова Минобороны РФ.

Генерал вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Солдат ранее прооперировали и сейчас они проходят реабилитацию. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории, где они продолжат восстановление.

Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Церемония вручения состоялась в военном клиническом госпитале в Красногорске. «По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордятся вами!» — приводит слова Дмитрия Булгакова Минобороны РФ. Генерал вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Солдат ранее прооперировали и сейчас они проходят реабилитацию. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории, где они продолжат восстановление. Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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