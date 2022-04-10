Участникам спецоперации вручили ордена Мужества и медали «За отвагу» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Церемония вручения состоялась в военном клиническом госпитале в Красногорске.

«По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордятся вами!» — приводит слова Дмитрия Булгакова Минобороны РФ.

Генерал вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик. Солдат ранее прооперировали и сейчас они проходят реабилитацию. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории, где они продолжат восстановление.

Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.