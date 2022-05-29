Экс-депутат Рады жестко высказался о судьбе Европы из-за Украины

30 мая 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Европа десятилетиями будет «выхаркивать» украинское оружие, считает Илья Кива Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа будет десятилетиями «выхаркивать» украинское оружие, проституция и продажа наркотиков там «заиграет новыми красками». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Европа теперь будет десятилетиями „выхаркивать“ украинское оружие, которое бесконтрольно раздавалось властью [президента Украины Владимира] Зеленского населению, и вооруженные организованные преступные группировки, которые сегодня под видом беженцев-покинули Украину», — написал Кива в своем telegram-канале. Он предрек «кровавые войны за контроль на улице». По его мнению, албанцы, турки, сирийцы таким образом получили новых конкурентов. Он уверен, что проституция и продажа наркотиков, а также оружие в Европе «заиграет новыми красками». «„Слава Украине“ украинского преступного мира!», заключил бывший депутат Верховной Рады Украины Кива. Ранее Кива сообщил, что для Зеленского готовится «сюрприз». При этом он ссылался на то, что один из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» сумел спастись от сотрудников СБУ, которые похитили и казнили без суда и следствия его сподвижников. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а не оккупация страны.

Европа будет десятилетиями «выхаркивать» украинское оружие, проституция и продажа наркотиков там «заиграет новыми красками». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Европа теперь будет десятилетиями „выхаркивать“ украинское оружие, которое бесконтрольно раздавалось властью [президента Украины Владимира] Зеленского населению, и вооруженные организованные преступные группировки, которые сегодня под видом беженцев-покинули Украину», — написал Кива в своем telegram-канале. Он предрек «кровавые войны за контроль на улице». По его мнению, албанцы, турки, сирийцы таким образом получили новых конкурентов. Он уверен, что проституция и продажа наркотиков, а также оружие в Европе «заиграет новыми красками». «„Слава Украине“ украинского преступного мира!», заключил бывший депутат Верховной Рады Украины Кива. Ранее Кива сообщил, что для Зеленского готовится «сюрприз». При этом он ссылался на то, что один из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» сумел спастись от сотрудников СБУ, которые похитили и казнили без суда и следствия его сподвижников. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а не оккупация страны.