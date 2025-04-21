Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать угрозу мобилизации, чтобы склонить украинских граждан к голосованию на выборах президента в свою пользу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
«Все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — процитировала Страна.ua слова Разумкова. Депутат уточнил, что возле каждого избирательного участка могут быть размещены представители территориальных центров комплектования.
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