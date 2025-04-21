Зеленский готов на отчаянный шаг ради власти на Украине

Депутат Разумков: Зеленский может угрожать мобилизацией несогласным избирателям
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский может поставить у избирательных пунктов представителей ТЦК
Зеленский может поставить у избирательных пунктов представителей ТЦК Фото:

Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать угрозу мобилизации, чтобы склонить украинских граждан к голосованию на выборах президента в свою пользу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — процитировала Страна.ua слова Разумкова. Депутат уточнил, что возле каждого избирательного участка могут быть размещены представители территориальных центров комплектования.

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Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать угрозу мобилизации, чтобы склонить украинских граждан к голосованию на выборах президента в свою пользу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. «Все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — процитировала Страна.ua слова Разумкова. Депутат уточнил, что возле каждого избирательного участка могут быть размещены представители территориальных центров комплектования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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