От Светлого вторника до дня рождения Ленина: какие праздники отмечают 22 апреля в России и мире

В России и мире 22 апреля 2025 года отмечают сразу несколько праздников. Православные отмечают Светлый вторник, по народному календарю празднуют Вадима Ключника, а коммунисты по всему миру вспоминают Владимира Ленина. URA.RU рассказывает о том, какие важные даты отмечают 22 апреля 2025 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.
Православные праздники 22 апреля 2025
День памяти мученика Гавриила Фомина
22 апреля Православная церковь почитает память мученика Гавриила Фомина. Свтой родился в 1882 году в небольшом селе Зарайского уезда. С юности Гавриил Фомин помогал местному священнику в храме и работал церковным сторожем. В 1932 году его арестовали за несдачу хлебозаготовок и осудили на три года.
В следующий раз Гавриила Фомина арестовали в 1938 году и обвинили в распространении контрреволюционной клеветы. Из мученика пытались выбить ложные показания, но святой проявил мужество и выдержал все испытания. Тем не менее, суд признал Гаврила виновным и отправил его в Таганскую тюрьму. Мученик погиб 22 апреля 1942 года в концлагере НКВД и похоронили в безвестной могиле.
Праздник Иконы Божией Матери Цесарская
Также 22 апреля отмечается день почитания иконы Божией Матери Цесарская. Эта икона была написана в конце XIX века и получила широкое распространение среди православных верующих. Она прославилась многими чудесами и исцелениями, благодаря чему стала особенно почитаемой.
Легенды гласят, что икона спасла жителей села Усвяты от холеры. Стоило провести крестный ход с Цесарской иконой, как инфекция перестала распространяться, а затем и исчезла вовсе. В этот день верующие молятся перед иконой Божией Матери Цесарская, прося ее о заступничестве, помощи в трудовых жизненных ситуациях, исцелении от болезней и укреплении семейного здоровья. В храмах делаются праздничные службы и молебны перед этим Богородицы.
Светлый вторник
Светлый вторник — это второй день после Пасхи. В праздник принято вспоминать о готовности отвечать за свои действия и слова перед Христом. Так как никто не знает, когда встретится с Господом, нельзя откладывать такие мысли на потом, и в Светлый вторник верующие должны помнить об этом.
В Светлый вторник продолжаются праздничные богослужения, верующие посещают храмы, где священники проводят предпоследнюю литургию Преждеосвященных даров. Также по традиции тех, кто опоздал на службу или решил пропустить ее, было принято окатывать из ведра водой.
Народный праздник 22 апреля 2025
Вадим Ключник: приметы и традиции
22 апреля по народному календарю отмечается праздник Вадим Ключник. Этот день получил название в честь святого мученика Вадима Персидского. В народе верили, что именно в этот день весна наконец вступает в свои права, а святой Вадим отмыкает ключами землю и выпускает тепло.
В праздник люди чистили источники, приговаривая «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Затем из ключей набирали воду и умывались ей — люди верили, что этот ритуал придает силы и укрепляет здоровье. Также по воде гадали о том, сколько осталось жить больным людям. Для этого нужно было молча дойти до родника, а затем спросить про человека на все четыре стороны: «на живое или на мертвое». После этого смотрели на воду: если она чистая, то больному предстоит еще долгая жизнь. А вот бурлящая или мутная вода говорила о том, что болезнь будет очень тяжелой.
На Вадима Ключника было принято определять по погоде что ждет за окном в ближайшее время. Считалось, что дождливая погода предвещает жаркое лето. Радуга на небе намекала на то, что хорошая погода продлится недолго, а майские жуки предупреждали о приближающейся засухе.
Считается, что в праздник нельзя долго спать, иначе можно проспать всю удачу и упустить счастье. Также 22 апреля не стоит красить волосы и подстригаться — иначе стоит готовиться к неприятностям. Особенно осторожно нужно обходиться с водой: проливать ее ни в коем случае нельзя, чтобы не обречь близких на беду. Помимо этого, считалось плохой приметой подметать в доме веником, вытираться чужим полотенцем и давать в долг после захода солнца — все это могло навлечь на человека беду.
Праздники в России 22 апреля 2025
День рождения Владимира Ленина
22 апреля в России традиционно отмечается день рождения Владимира Ильича Ленина — основателя Советского государства, лидера Октябрьской революции 1917 года. В советские времена этот день отмечался очень широко: люди выходили на митинги, проводились веселые мероприятия, а к памятникам Ленина возлагались цветы. Сегодня праздник вспоминают немногие, но во многих городах по-прежнему проводятся памятные мероприятия, встречи ветеранов, возложение цветов к памятникам и мемориалам Ленина.
День старого программиста
22 апреля отмечен неофициальным профессиональным праздником — День старого программиста. Эта дата выбрана не случайно: в Советском Союзе студенты обучались работе с вычислительной техникой на специальности 2204: поэтому и свой праздник программисты проводят 22 числа четвертого месяца. И даже после того, как день программиста стали отмечать 13 сентября, опытные профессионалы продолжили праздновать свой день 22 апреля.
Международные праздники 22 апреля 2025
Международный день Матери-Земли
22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Праздник учредили в 2010 году на Генассамблеи ООН с целью привлечения внимания к экологическим проблемам планеты и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Каждый год в честь праздника бьют в колокол мира, установленный в Нью-Йорке в 1950-х годах. В России колокол мира находится в Новосибирске: его установили в музее Николая Рериха в 2009 году.
Праздник мухлевщиков
По всему миру 22 апреля отмечают шуточный праздник — день жуликов и мухлевщиков. В этот день принято собираться с друзьями и играть в настольные игры и карты, соревнуясь в ловкости рук и умению обвести приятелей вокруг пальца. Главное — мухлевать только в это число, а в остальные дни играть честно.
Кто родился 22 апреля
- Иммануил Кант (1724 – 1804) немецкий философ;
- Владимир Ленин (1870 – 1924) советский политик и революционер;
- Владимир Набоков (1899 – 1977) русский и американский писатель;
- Роберт Оппенгеймер (1904 – 1967) американский физик, создатель атомной бомбы;
- Джек Николсон (1937) – американский актер.
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