Российских хирург создал патриотические импланты «Росгрудь». «Носите флаг России у сердца»

30 мая 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

В России создали грудные импланты с патриотическим дизайном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России создали патриотические грудные импланты с изображением флага РФ и камуфляжной расцветки российской армии. О своей разработке рассказал пластический хирург Евгений Добрейкин. «Сейчас мы тестируем разработку. Уже есть договоренности с производителями. Смотрим, будет ли иметь отклик. Видимо, да. Только за сегодня 20-30 потенциальных клиенток написали. Просвечивать ничего не будет, потому что имплант стоит глубоко. Много лет назад выпускались полностью голубые импланты, и тоже ничего не просвечивалось» — рассказал Добрейкин агентству «Ридус». По его словам, линейка авторских имплантов «Росгрудь» разработана для тех, «кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной». Хирург объяснил свою идею желанием поддержать страну в условиях давления мирового сообщества. «Россия находится под таким гнетом, под такими санкциями. Идет модная система отмены. Хотелось ввести долю патриотизма. Я — патриот своей страны», — признался Добрейкин. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что масштабные антироссийские санкции западных стран направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Помимо этого, российский лидер назвал «практически агрессией» то давление, которое оказывают на страну недружественные государства. Страны ЕС, США, Великобритания, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Фото: Ридус Фото: Ридус Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России создали патриотические грудные импланты с изображением флага РФ и камуфляжной расцветки российской армии. О своей разработке рассказал пластический хирург Евгений Добрейкин. «Сейчас мы тестируем разработку. Уже есть договоренности с производителями. Смотрим, будет ли иметь отклик. Видимо, да. Только за сегодня 20-30 потенциальных клиенток написали. Просвечивать ничего не будет, потому что имплант стоит глубоко. Много лет назад выпускались полностью голубые импланты, и тоже ничего не просвечивалось» — рассказал Добрейкин агентству «Ридус». По его словам, линейка авторских имплантов «Росгрудь» разработана для тех, «кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной». Хирург объяснил свою идею желанием поддержать страну в условиях давления мирового сообщества. «Россия находится под таким гнетом, под такими санкциями. Идет модная система отмены. Хотелось ввести долю патриотизма. Я — патриот своей страны», — признался Добрейкин. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что масштабные антироссийские санкции западных стран направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Помимо этого, российский лидер назвал «практически агрессией» то давление, которое оказывают на страну недружественные государства. Страны ЕС, США, Великобритания, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.