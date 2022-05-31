Постпред РФ: Евросоюз больше ничего не может запретить России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
ЕС исчерпал возможности санкционного давления на Россию, считает постпред РФ Фото:

Евросоюз приблизился к пределу возможного по количеству введенных санкций. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его мнению, организации осталось только ввести ограничения в газовом секторе.

«Если говорить о содержании, то седьмой пакет — это может быть только газовый пакет, потому что, в принципе, Евросоюз уже приблизился к пределу возможного по части санкций. Уже больше запрещать нечего», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Евросоюз, США, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. Позже в Конгрессе США признали в этом вину действующего президента Джо Байдена.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Евросоюз приблизился к пределу возможного по количеству введенных санкций. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его мнению, организации осталось только ввести ограничения в газовом секторе. «Если говорить о содержании, то седьмой пакет — это может быть только газовый пакет, потому что, в принципе, Евросоюз уже приблизился к пределу возможного по части санкций. Уже больше запрещать нечего», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Евросоюз, США, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. Позже в Конгрессе США признали в этом вину действующего президента Джо Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...