Постпред РФ: Евросоюз больше ничего не может запретить России

31 мая 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

ЕС исчерпал возможности санкционного давления на Россию, считает постпред РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз приблизился к пределу возможного по количеству введенных санкций. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его мнению, организации осталось только ввести ограничения в газовом секторе. «Если говорить о содержании, то седьмой пакет — это может быть только газовый пакет, потому что, в принципе, Евросоюз уже приблизился к пределу возможного по части санкций. Уже больше запрещать нечего», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Евросоюз, США, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. Позже в Конгрессе США признали в этом вину действующего президента Джо Байдена. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евросоюз приблизился к пределу возможного по количеству введенных санкций. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его мнению, организации осталось только ввести ограничения в газовом секторе. «Если говорить о содержании, то седьмой пакет — это может быть только газовый пакет, потому что, в принципе, Евросоюз уже приблизился к пределу возможного по части санкций. Уже больше запрещать нечего», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Евросоюз, США, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. Позже в Конгрессе США признали в этом вину действующего президента Джо Байдена.