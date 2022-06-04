В Италии потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе

05 июня 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

В Риме участники митинга собрали подписи за расследование преступлений ВСУ Фото: Наталия Вершинина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Риме участники протестного митинга потребовали расследоваться преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал организатор акции, глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет. «Я не ожидал, что будет столько людей. Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — приводит слова организатора РИА «Новости». Авондет выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно разрешить только при включении России в международную политику. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее стало известно, что ЛНР будет участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками вместе с Москвой и ДНР. Член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что на трибунале планируют судить трех украинских президентов, в том числе действующего Владимира Зеленского. Также в Донецке надеются, что на процессе будут присутствовать представители стран Запада. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

В Риме участники протестного митинга потребовали расследоваться преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал организатор акции, глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет. «Я не ожидал, что будет столько людей. Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — приводит слова организатора РИА «Новости». Авондет выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно разрешить только при включении России в международную политику. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее стало известно, что ЛНР будет участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками вместе с Москвой и ДНР. Член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что на трибунале планируют судить трех украинских президентов, в том числе действующего Владимира Зеленского. Также в Донецке надеются, что на процессе будут присутствовать представители стран Запада.