Байден хочет снизить инфляцию в США с помощью богатых американцев

Джо Байден призвал Конгресс США принять налоговую реформу Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс США принять законопроекты, которые вынудят «самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю». Он уверен, что такие меры помогут снизить инфляцию в стране.

«Моя администрация будет продолжать делать все возможное для снижения цен <…>. При моем президентстве дефицит сократился больше, чем когда-либо в истории, но если Конгресс примет налоговую реформу, призванную заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю, то мы сможем еще больше снизить это инфляционное давление», — сказал Байден в эфире канала C-Span. Байден добавил, «мы никогда не видели ничего подобного „путинскому налогу“, как на продукты питания, так и на газ».

Ранее сообщалось, что Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она отметила, что ожидать снижения цен на топливо в США не стоит.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако из-за этого ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Российское правительство отреагировало на них и создало несколько пакетов антикризисных решений для граждан и бизнеса. В свою очередь, страны Евросоюза и США столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.

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