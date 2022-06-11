Байден открестился от поездки в Саудовскую Аравию

12 июня 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский президент Джо Байден еще не принял решение, касаемо поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-пул Белого Дома. «Что касается Саудовской Аравии, он [президент США Джо Байден] сказал, что „еще не“ принял решения о визите», — говорится в сообщении пресс-пула. Ранее сообщалось, что Байден готов посетить Эр-Риад для встречи с принцем Мухаммедом Бен Сальману Аль Сауду. Обозреватель журнала Foreign Affairs Далия Дасса Кэй заявляла, что Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако он вернется с пустыми руками, заверила Дасса Кей. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский президент Джо Байден еще не принял решение, касаемо поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-пул Белого Дома. «Что касается Саудовской Аравии, он [президент США Джо Байден] сказал, что „еще не“ принял решения о визите», — говорится в сообщении пресс-пула. Ранее сообщалось, что Байден готов посетить Эр-Риад для встречи с принцем Мухаммедом Бен Сальману Аль Сауду. Обозреватель журнала Foreign Affairs Далия Дасса Кэй заявляла, что Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако он вернется с пустыми руками, заверила Дасса Кей. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ.