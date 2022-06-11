11 июня 2022

Байден открестился от поездки в Саудовскую Аравию

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден пока не принял решения относительно визита в Саудовскую Аравию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский президент Джо Байден еще не принял решение, касаемо поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-пул Белого Дома.

«Что касается Саудовской Аравии, он [президент США Джо Байден] сказал, что „еще не“ принял решения о визите», — говорится в сообщении пресс-пула. Ранее сообщалось, что Байден готов посетить Эр-Риад для встречи с принцем Мухаммедом Бен Сальману Аль Сауду.

Обозреватель журнала Foreign Affairs Далия Дасса Кэй заявляла, что Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако он вернется с пустыми руками, заверила Дасса Кей.

Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ.

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Американский президент Джо Байден еще не принял решение, касаемо поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-пул Белого Дома. «Что касается Саудовской Аравии, он [президент США Джо Байден] сказал, что „еще не“ принял решения о визите», — говорится в сообщении пресс-пула. Ранее сообщалось, что Байден готов посетить Эр-Риад для встречи с принцем Мухаммедом Бен Сальману Аль Сауду. Обозреватель журнала Foreign Affairs Далия Дасса Кэй заявляла, что Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако он вернется с пустыми руками, заверила Дасса Кей. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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