Рогозин поздравил россиян с праздником стихотворением из «Брат 2»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил жителей страны с Днем России стихотворением из культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале главы корпорации.
На видео Рогозин читает стихотворение советского детского поэта В. Н. Орлова: «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я». Фоном в этот момент демонстрируются кадры эксплуатации военной техники Вооруженных сил РФ. Ролик заканчивается цитатой главного героя фильма «Брат 2» Данилы Багрова: «Сила в правде!».
День России традиционно празднуется 12 июня. В это день в 1990 году на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
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