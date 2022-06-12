Рогозин поздравил россиян с праздником стихотворением из «Брат 2»

12 июня 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин прочитал детское стихотворение для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил жителей страны с Днем России стихотворением из культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале главы корпорации. На видео Рогозин читает стихотворение советского детского поэта В. Н. Орлова: «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я». Фоном в этот момент демонстрируются кадры эксплуатации военной техники Вооруженных сил РФ. Ролик заканчивается цитатой главного героя фильма «Брат 2» Данилы Багрова: «Сила в правде!». День России традиционно празднуется 12 июня. В это день в 1990 году на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил жителей страны с Днем России стихотворением из культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале главы корпорации. На видео Рогозин читает стихотворение советского детского поэта В. Н. Орлова: «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое, родное. Это — Родина моя, всех люблю на свете я». Фоном в этот момент демонстрируются кадры эксплуатации военной техники Вооруженных сил РФ. Ролик заканчивается цитатой главного героя фильма «Брат 2» Данилы Багрова: «Сила в правде!». День России традиционно празднуется 12 июня. В это день в 1990 году на съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.