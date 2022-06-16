Европейцев взбесила поездка Макрона в Киев. «Пудель»

16 июня 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Французы раскритиковали заявление Макрона о немедленном наделении Украины статусом кандидата в ЕС Фото: Официальный сайт Президента РФ Французские и итальянские пользователи раскритиковали итоги визита президента Эммануэля Макрона в Киев. Свое мнение выразили читатели итальянского издания Corriere della Sera и французской газеты Le Figaro, комментируя новость о том, что лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное присвоение Украине статуса кандидата в ЕС. «Мы не в состоянии справиться с разногласиями между нынешними членами ЕС и хотим добавить еще одно… Вступление Украины в ЕС также означает вступление в боевые действия европейских армий и, следовательно, эскалацию конфликта. Оказание материально-технической и военной помощи Украине или отправка наших солдат умирать за страну, которая никогда не была нашим союзником, преждевременны», — написал ADG. Пользователь под ником Anonyme добавил: «В принципе ничего не поменяется. Быть непосредственным кандидатом не означает, что Украина станет членом ЕС. В противном случае это означало бы, что наши лидеры собираются посылать своих солдат воевать на стороне Украины. Это было бы возмутительно». «Макрон играет пуделя Байдена: впереди еще одно фиаско! Мы их больше не считаем» — резюмировал пользователь дафф. Другие читатели высказали недовольства по поводу увеличивающейся военной помощи, которую Франция и другие страны ЕС поставляют на Украину. «Они счастливы, что военные действия будут длиться долго, независимо от мирных жителей, которые гибнут каждый день! Какое грустное время», — написал vicente2016. Его негодование разделил пользователь Людвиг: «Наше вооружение будет уничтожено. С Украиной в Европу придет война и распад наших экономик». «Что толку поставлять на Украину оружие, зная, что Россия уничтожает его с ходу. Откровенно говоря, они дополняют Запад. Путин ведет экономическую войну, которая будет гораздо более разрушительной, чем оружие» — добавил еще один пользователь. «Нет, Зеленскому и его свите бесплатного прохода нет! Наши налоги не должны использоваться для финансирования боевых действий, которые они нажили после 8 лет провокаций против русскоязычных граждан», — заявил ca18. Читатели итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera также раскритиковали результаты визита лидеров стран ЕС в украинскую столицу. «Читаешь все заявления Драги, Макрона и Шольца… потом удивляешься, почему у Евросоюза все плохо?» — написал Гуфи4321. Позже он добавил: «Еще 4 месяца, а потом, следующей зимой, у людей кончится газ для приготовления пищи и отопления, и вы увидите, как консенсус за „героическое сопротивление украинского народа“ будет стремительно распадаться». Пользователь под ником Столяр иронично посмеялся: «Драги говорит: „Мы хотим мира, но Украина должна защищаться“. Другими словами: „Мы разжигали зверства, отправляя оружие на Украину, ну да ладно, нам же надо показать, что Украина обороняется, а не просто проигрывает“». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Лидеры ЕС и Украины обсуждали спецоперацию РФ по демилитаризации страны.

Французские и итальянские пользователи раскритиковали итоги визита президента Эммануэля Макрона в Киев. Свое мнение выразили читатели итальянского издания Corriere della Sera и французской газеты Le Figaro, комментируя новость о том, что лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное присвоение Украине статуса кандидата в ЕС. «Мы не в состоянии справиться с разногласиями между нынешними членами ЕС и хотим добавить еще одно… Вступление Украины в ЕС также означает вступление в боевые действия европейских армий и, следовательно, эскалацию конфликта. Оказание материально-технической и военной помощи Украине или отправка наших солдат умирать за страну, которая никогда не была нашим союзником, преждевременны», — написал ADG. Пользователь под ником Anonyme добавил: «В принципе ничего не поменяется. Быть непосредственным кандидатом не означает, что Украина станет членом ЕС. В противном случае это означало бы, что наши лидеры собираются посылать своих солдат воевать на стороне Украины. Это было бы возмутительно». «Макрон играет пуделя Байдена: впереди еще одно фиаско! Мы их больше не считаем» — резюмировал пользователь дафф. Другие читатели высказали недовольства по поводу увеличивающейся военной помощи, которую Франция и другие страны ЕС поставляют на Украину. «Они счастливы, что военные действия будут длиться долго, независимо от мирных жителей, которые гибнут каждый день! Какое грустное время», — написал vicente2016. Его негодование разделил пользователь Людвиг: «Наше вооружение будет уничтожено. С Украиной в Европу придет война и распад наших экономик». «Что толку поставлять на Украину оружие, зная, что Россия уничтожает его с ходу. Откровенно говоря, они дополняют Запад. Путин ведет экономическую войну, которая будет гораздо более разрушительной, чем оружие» — добавил еще один пользователь. «Нет, Зеленскому и его свите бесплатного прохода нет! Наши налоги не должны использоваться для финансирования боевых действий, которые они нажили после 8 лет провокаций против русскоязычных граждан», — заявил ca18. Читатели итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera также раскритиковали результаты визита лидеров стран ЕС в украинскую столицу. «Читаешь все заявления Драги, Макрона и Шольца… потом удивляешься, почему у Евросоюза все плохо?» — написал Гуфи4321. Позже он добавил: «Еще 4 месяца, а потом, следующей зимой, у людей кончится газ для приготовления пищи и отопления, и вы увидите, как консенсус за „героическое сопротивление украинского народа“ будет стремительно распадаться». Пользователь под ником Столяр иронично посмеялся: «Драги говорит: „Мы хотим мира, но Украина должна защищаться“. Другими словами: „Мы разжигали зверства, отправляя оружие на Украину, ну да ладно, нам же надо показать, что Украина обороняется, а не просто проигрывает“». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Лидеры ЕС и Украины обсуждали спецоперацию РФ по демилитаризации страны.